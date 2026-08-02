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Willkommen bei den Louds

Der große Streich / Opernsänger Gus

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Der große Streich / Opernsänger Gus

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Folge vom 02.08.2026: Der große Streich / Opernsänger Gus

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Das Action-News-Team versucht herauszufinden, wer hinter einer mysteriösen Streicheserie steckt. // Als Lincoln und seine Freunde entdecken, dass Gus ein verborgenes Talent hat, arbeiten sie zusammen, um ihm zu helfen, seinen Traum zu verwirklichen.

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