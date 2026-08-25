Willkommen bei den Louds
Folge vom 25.08.2026: Road Trip: Filmstar Lola
11 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Auf dem Roadtrip der Louds nach Hollywood ist Lola fest entschlossen, ein Star zu werden und eine Hauptrolle zu bekommen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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