Willkommen bei den Louds
Folge vom 18.08.2026: Halloween-Inferno Teil 2
22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Verkleidet als die intergalaktische Crew aus ihrem Lieblingsfilm machen sich Lincoln und seine Freunde auf den Weg zum Sammeln von Süßigkeiten. Doch der Abend nimmt eine unheimliche Wendung, als Menschen plötzlich verschwinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon