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Willkommen bei den Louds

Halloween-Inferno Teil 2

NickelodeonFolge vom 18.08.2026
Halloween-Inferno Teil 2

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Folge vom 18.08.2026: Halloween-Inferno Teil 2

22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Verkleidet als die intergalaktische Crew aus ihrem Lieblingsfilm machen sich Lincoln und seine Freunde auf den Weg zum Sammeln von Süßigkeiten. Doch der Abend nimmt eine unheimliche Wendung, als Menschen plötzlich verschwinden.

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