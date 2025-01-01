Schweres Geschütz: Konny zieht alle Register beim Poolbau!Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 4: Schweres Geschütz: Konny zieht alle Register beim Poolbau!
Vor über sechs Jahren hat Konny eine verhängnisvolle Wette gegen seine Manu verloren. Der Wetteinsatz damals: Der Bau eines Pools. Jetzt will Konny seiner Liebsten endlich ihren Traum erfüllen und startet das Projekt "Poolbau" auf Konny Island. Doch wer die Reimanns kennt, der weiß, dass es kein kleines Projekt wird. Fast die gesamte Grünfläche soll nun eine Poollandschaft der Extraklasse werden. Mit Trecker und Bagger beginnt Konny eines seiner größten Bauprojekte.
Willkommen bei den Reimanns
