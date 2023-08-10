Große Ziele: Wird der Pool pünktlich zum Familienbesuch fertig?Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 5: Große Ziele: Wird der Pool pünktlich zum Familienbesuch fertig?
87 Min.Folge vom 10.08.2023
Die erfolgreichsten Auswanderer Deutschlands widmen sich auch diese Woche wieder ihrem Poolprojekt. Aber auch die schleppende Baustelle kann die Laune im Hause Reimanns nicht trüben, denn die Vorfreude auf den Familienbesuch überwiegt!
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kabel Eins