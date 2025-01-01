Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Reimanns

An den Grenzen der Technik! Konny düst aufs Meer

Kabel EinsStaffel 1Folge 8
An den Grenzen der Technik! Konny düst aufs Meer

Willkommen bei den Reimanns

Folge 8: An den Grenzen der Technik! Konny düst aufs Meer

87 Min.Ab 12

Mit einem 1700 PS Boot fährt Konny auf einen Angeltrip. Ein paar Thunfische zu fangen ist das Ziel, doch das Speed-Boat stiehlt den Fischen die Show. Manu bereitet sich derweil auf die Ankunft des neuen Enkelkindes vor...

