Willkommen bei den Reimanns
Folge 8: An den Grenzen der Technik! Konny düst aufs Meer
87 Min.Ab 12
Mit einem 1700 PS Boot fährt Konny auf einen Angeltrip. Ein paar Thunfische zu fangen ist das Ziel, doch das Speed-Boat stiehlt den Fischen die Show. Manu bereitet sich derweil auf die Ankunft des neuen Enkelkindes vor...
Willkommen bei den Reimanns
Genre:Reality, Reise
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins