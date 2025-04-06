Kranke Palmen auf Hawaii - das große Konny Island Make-OverJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 4: Kranke Palmen auf Hawaii - das große Konny Island Make-Over
87 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6
Das Konny Island Make-Over hält das Ehepaar auf Trab. Wege werden befestigt, der Urwald vor der Haustür braucht einen neuen Schnitt und die letzte verbliebene Kokospalme muss vielleicht sogar gefällt werden. Sie ist krank, wie fast alle Palmen auf Hawaii. Zudem lässt sich Konny ein großes Tattoo stechen - ein übergroßes Hamburg-Wappen auf der Brust. Doch so richtig zufrieden ist er nach der schmerzhaften Prozedur nicht.
Genre:Reality, Reise, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins