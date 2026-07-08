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WM Aktuell

Folge 32

Staffel 2026Folge 32vom 08.07.2026
Folge 32

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WM Aktuell

Folge 32: Folge 32

68 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

WM Aktuell liefert täglich einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse der FIFA WM - mit Spielanalysen, Highlights und Hintergründen. Experteneinschätzungen, aktuelle News und Fanreaktionen sorgen für Einordnung und Nähe zum Geschehen.

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