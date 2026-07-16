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WM Aktuell

Folge 39

Sport1Staffel 2026Folge 39vom 16.07.2026
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Folge 39: Folge 39

68 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

WM Aktuell liefert täglich einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse der FIFA WM - mit Spielanalysen, Highlights und Hintergründen. Experteneinschätzungen, aktuelle News und Fanreaktionen sorgen für Einordnung und Nähe zum Geschehen.

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