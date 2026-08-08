Klein, aber hell & feinJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 11: Klein, aber hell & fein
22 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Tom und Bebe lieben ihr kleines Haus, allerdings ist es alt und nicht funktional. Jasmine eilt den beiden zu Hilfe und möchte die Räume sinnvoller gestalten. Zunächst wird die Veranda erneuert und mit neuen Außenmöbeln sowie Pflanzen geschmückt. Der Kamin und die Wand im Wohnzimmer erhalten einen neuen Anstrich und die Couch wird ersetzt. Zudem modernisiert Jasmine die Küche und schafft mit Schränken viel Stauraum.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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