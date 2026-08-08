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Wohntraum nach Maß

Das 60iger Haus mit neuem Qohn-Essbereich

sixxStaffel 2Folge 12vom 08.08.2026
Das 60iger Haus mit neuem Qohn-Essbereich

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Wohntraum nach Maß

Folge 12: Das 60iger Haus mit neuem Qohn-Essbereich

22 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Helen wohnt gemeinsam mit ihren zwei Töchtern in einem Haus, das in den 1960er Jahren erbaut wurde. Die kleine Familie fühlt sich unwohl, da die Decken sehr niedrig, die Räume dunkel und nicht modern sind. Zunächst streicht Jasmine die Außenfassade in einer helleren Farbe und verschönert den Bereich mit neuen Pflanzen. Im Inneren vergrößert sie die Küche und erhöht die Decken. Das Klavier im Wohnzimmer wird verlegt und an dessen Platz entsteht ein gemütlicher Essbereich.

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