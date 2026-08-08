Das 60iger Haus mit neuem Qohn-EssbereichJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 12: Das 60iger Haus mit neuem Qohn-Essbereich
22 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Helen wohnt gemeinsam mit ihren zwei Töchtern in einem Haus, das in den 1960er Jahren erbaut wurde. Die kleine Familie fühlt sich unwohl, da die Decken sehr niedrig, die Räume dunkel und nicht modern sind. Zunächst streicht Jasmine die Außenfassade in einer helleren Farbe und verschönert den Bereich mit neuen Pflanzen. Im Inneren vergrößert sie die Küche und erhöht die Decken. Das Klavier im Wohnzimmer wird verlegt und an dessen Platz entsteht ein gemütlicher Essbereich.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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