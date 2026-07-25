Endlich ein BriefkastenJetzt kostenlos streamen
Wohntraum nach Maß
Folge 7: Endlich ein Briefkasten
22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6
Sean und Melissa bekommen von Jasmine Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Das braune Anwesen wirkt trostlos und der Vorgarten ungepflegt. Gemeinsam mit ihrem Team verschönert Jasmine die Außenfassade, fällt alte Bäume und bringt einen neuen, moderneren Briefkasten an. Im Inneren des Hauses vergrößern die Handwerker den Eingangsbereich, schaffen mehr Stauraum in der Küche und richten eine neue Spielecke für die Kinder ein.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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