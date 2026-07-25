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Wohntraum nach Maß

Endlich ein Briefkasten

sixxStaffel 2Folge 7vom 25.07.2026
Endlich ein Briefkasten

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Wohntraum nach Maß

Folge 7: Endlich ein Briefkasten

22 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Sean und Melissa bekommen von Jasmine Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Das braune Anwesen wirkt trostlos und der Vorgarten ungepflegt. Gemeinsam mit ihrem Team verschönert Jasmine die Außenfassade, fällt alte Bäume und bringt einen neuen, moderneren Briefkasten an. Im Inneren des Hauses vergrößern die Handwerker den Eingangsbereich, schaffen mehr Stauraum in der Küche und richten eine neue Spielecke für die Kinder ein.

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