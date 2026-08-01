Wohntraum nach Maß
Folge 9: Die wandelbare Pergola
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
John und Jennifer haben lange für eine Renovierung gespart und bitten Jasmine um Hilfe. Die Designerin streicht gemeinsam mit ihrem Team die Außenfassade und verwandelt eines der Fenster in eine Glastür. Davor wird eine Veranda mit einer Pergola errichtet. Im Inneren des Anwesens erneuert Jasmine die Böden und entfernt die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer. Der offene Raum bietet nun genug Platz für eine große Kücheninsel, an der die fünfköpfige Familie gemeinsam sitzen kann.
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Wohntraum nach Maß
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Entertainment GmbH
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