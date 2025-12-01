Zum Inhalt springenBarrierefrei
OUTtv Staffel 3 Folge 1 vom 01.12.2025
43 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 12

Kurz nach der Wiederwahl von Thibaut zum Präsidenten des G SPOT LGBTQ Centers steht die Aktivisten-Gruppe vor neuen Herausforderungen. Als Thibaut das neue Mitglied von G SPOT, den tschetschenischen Flüchtling Anzor, in letzter Sekunde vor einer fatalen Attacke retten kann, wird schnell klar, dass hinter diesem Vorfall noch viel mehr steckt.

