Folge 2: Staffel 3 Folge 2
48 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Kurz nach der Wiederwahl von Thibaut zum Präsidenten des G SPOT LGBTQ Centers steht die Aktivisten-Gruppe vor neuen Herausforderungen. Als Thibaut das neue Mitglied von G SPOT, den tschetschenischen Flüchtling Anzor, in letzter Sekunde vor einer fatalen Attacke retten kann, wird schnell klar, dass hinter diesem Vorfall noch viel mehr steckt.
WOKE - Die komplette erste Staffel
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12