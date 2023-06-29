Staffel 1Folge 10vom 29.06.2023
Workaholics
Folge 10: Mr. Benson will Sterben
21 Min.Folge vom 29.06.2023Ab 6
Adam, Anders und Blake müssen um ihre Jobs fürchten als der Firmenchef Benson aufkreuzt und TelAmericorp auflösen will. Außerdem bittet er die Jungs um einen merkwürdigen Gefallen.
Workaholics
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central