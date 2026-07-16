Staffel 1Folge 6vom 16.07.2026
Der StreikJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 6: Der Streik
21 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 6
Anders, Adam und Blake haben einen neuen Feiertag ins Leben gerufen, "Halb-Weihnachten". An diesem wollen sie natürlich Urlaub haben, was ihre Chefin Alice allerdings nicht unterstützen will. Die drei sind sauer und wollen aus Rache streiken.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central