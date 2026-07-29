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Workaholics

Comedy CentralStaffel 2Folge 5vom 29.07.2026
Alles Gute, Alter!

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Workaholics

Folge 5: Alles Gute, Alter!

21 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 16

Anders wird 25 und er fühlt sich total alt. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten am Morgen seines Geburtstages verbringen Anders, Adam und Blake den Rest des Tages mit unreifen, verantwortungslosen Aktivitäten.

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Comedy Central

Workaholics

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