Staffel 2Folge 5vom 29.07.2026
Alles Gute, Alter!Jetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 5: Alles Gute, Alter!
21 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 16
Anders wird 25 und er fühlt sich total alt. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten am Morgen seines Geburtstages verbringen Anders, Adam und Blake den Rest des Tages mit unreifen, verantwortungslosen Aktivitäten.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Comedy Central Germany & © Season 1-3: Comedy Central