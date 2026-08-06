Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 1vom 06.08.2026
Die Geschäftsreise

Die GeschäftsreiseJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 1: Die Geschäftsreise

21 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 16

Eigentlich wollten Blake, Adam und Anders ein lustiges LSD-Wochenende verbringen. Jedoch schlägt Alice Anders vor, ihn mit auf eine Geschäftsreise zu nehmen, so dass er seinen beiden Freunden leider absagen muss. Die geben jedoch nicht so einfach auf und reisen ihm in sein Hotel nach. Alice ist auf der Convention, um neue Vertragspartner an Land zu ziehen. Darunter die berüchtigte Gayle, genannt 'Der Barrakuda'. Als sich Anders und Alice Gayle vorstellen, ist diese schnell genervt und sagt, sie ist eigentlich nur auf der Convention, um Spaß zu haben. Anders schlägt ihr deshalb vor, LSD zu nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Workaholics
Comedy Central

Workaholics

Alle 2 Staffeln und Folgen