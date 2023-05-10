Staffel 3Folge 11vom 10.05.2023
Workaholics
Folge 11: Der Popel-Roast
21 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Im Büro bei Adam, Blake und Ders steht ein Roast an. Opfer der Veranstaltung ist ihr Kollege Bill. Wortführer bei den brutalen Witzen unter jeder Gürtellinie ist Montez - und alle finden das zum Schießen komisch.
