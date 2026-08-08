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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 3vom 08.08.2026
Der fette Cousin

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Workaholics

Folge 3: Der fette Cousin

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Anders, Blake und Adam kommen Morgens ins Büro und müssen feststellen, dass es komplett leer geräumt ist. Verwundert spekulieren sie darüber, was wohl geschehen ist, als das Handy klingelt und Alice fragt, wo die drei bleiben. Unsere Jungs haben nicht mitbekommen, dass das gesamte Büro umgezogen ist. Als sie auf dem neuen Gelände ankommen, müssen sie feststellen, dass auf dem Parkplatz keine freien Plätze mehr verfügbar sind, bis auf einen zweiten Behindertenparkplatz, der ihres Erachtens gar nicht notwendig wäre, da sie nur einen Behinderten in ihrer Firma haben.

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