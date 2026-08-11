Staffel 3Folge 4vom 11.08.2026
ChupacabrajJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 4: Chupacabraj
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Unsere drei Freunde planen eine riesige Poolparty und dafür benötigen sie noch einige Party-Utensilien. Sie begeben sich zum Garagenverkauf ihres Kollegen Montez und finden dort ein kleines Luftkissenboot. Sie werden sich mit Montez einig und kaufen es. Zu Hause angekommen müssen sie jedoch feststellen, dass das Luftkissenboot defekt ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central