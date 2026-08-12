Staffel 3Folge 5vom 12.08.2026
Trauerfeier im BüroJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 5: Trauerfeier im Büro
21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Anders, Blake und Adam entdecken, dass ihre Kollegin, genannt "Homegirl" anscheinend während der Arbeitszeit eingeschlafen ist. Da die Drei noch einige Rechnungen mit Homegirl offen haben, die sich selbst als Nummer Eins-Büro-Witzbold bezeichnet, fangen sie an, der vermeintlich Schlafenden Teebeutel aufs Gesicht zu legen, das Gesicht zu bemalen, unanständige Fotos zu machen, etc. Als jedoch plötzlich der Rest der Belegschaft mit einem Rettungssanitäter auftaucht, wird ihnen klar, dass Homegirl das Zeitliche gesegnet hat.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central