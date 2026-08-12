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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 5vom 12.08.2026
Trauerfeier im Büro

Trauerfeier im BüroJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 5: Trauerfeier im Büro

21 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Anders, Blake und Adam entdecken, dass ihre Kollegin, genannt "Homegirl" anscheinend während der Arbeitszeit eingeschlafen ist. Da die Drei noch einige Rechnungen mit Homegirl offen haben, die sich selbst als Nummer Eins-Büro-Witzbold bezeichnet, fangen sie an, der vermeintlich Schlafenden Teebeutel aufs Gesicht zu legen, das Gesicht zu bemalen, unanständige Fotos zu machen, etc. Als jedoch plötzlich der Rest der Belegschaft mit einem Rettungssanitäter auftaucht, wird ihnen klar, dass Homegirl das Zeitliche gesegnet hat.

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