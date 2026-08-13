Staffel 3Folge 6vom 13.08.2026
Beef Jerky- einfach selbermachenJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 6: Beef Jerky- einfach selbermachen
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Ders' Vater kommt zu Besuch, während Blake und Adam eine ganze Kuh ins Haus zerren, um daraus Beef Jerky zu machen. Ein Situation, die den Zustand in dem trashigen Loser-Haushalt zusätzlich verschlimmert. Und ein Anblick den Ders seinem Vater unbedingt vorenthalten möchte, denn der denkt, dass sein Sohn längst eine führende Position in der TelAmeriCorp hat.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central