Staffel 3Folge 7vom 14.08.2026
Wrestler des HerrnJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 7: Wrestler des Herrn
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Blake, Adam und Ders sind große Fans der religiösen Wrestler-Truppe 'The Lord's Force'. Als die Erweckungskämpfer eine Show in der Stadt geben, kommen die Drei mangels Karten natürlich nicht hinein, warten aber wie durchgedrehte am Hinterausgang, um ihre Idole wenigstens einmal aus der Nähe zu sehen.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Comedy Central Germany & © Season 1, Season 3: Comedy Central