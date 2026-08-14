Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 7vom 14.08.2026
Wrestler des Herrn

Wrestler des HerrnJetzt kostenlos streamen

Workaholics

Folge 7: Wrestler des Herrn

21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Blake, Adam und Ders sind große Fans der religiösen Wrestler-Truppe 'The Lord's Force'. Als die Erweckungskämpfer eine Show in der Stadt geben, kommen die Drei mangels Karten natürlich nicht hinein, warten aber wie durchgedrehte am Hinterausgang, um ihre Idole wenigstens einmal aus der Nähe zu sehen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Workaholics
Comedy Central

Workaholics

Alle 2 Staffeln und Folgen