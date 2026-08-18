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Workaholics

Comedy CentralStaffel 3Folge 9vom 18.08.2026
Handarbeit für Ders

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Workaholics

Folge 9: Handarbeit für Ders

21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Adam, Blake und Ders wollen per Campingtour die Konzerttour von Xzibit begleiten und decken sich im Supermarkt mit allem Nötigen ein. Dort trifft Ders auf eine mysteriöse Frau, die ihm im Stehen über der Hose einen runterholt, beim Kommen ein Foto von ihm macht und verschwindet. Als Ders das seinen Kumpels erzählen will, taucht plötzlich auch Montez auf. Und die unbekannte Frau ist niemand anders als seine Ehefrau, Colleen. Die ist zwar schwanger, aber bei den beiden kriselt es trotzdem, denn Montez hat den starken Verdacht, wie er seinen Kollegen insgeheim gesteht, dass Colleen fremdgeht. Dieser Typ wird seines Lebens garantiert nicht mehr froh werden, wenn Montez ihn endlich erwischt. Und genau dabei sollen ihm die Jungs helfen. Insgesamt also die allerbesten Voraussetzungen für ein entspanntes Wochenende.

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