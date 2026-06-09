Staffel 5Folge 12vom 09.06.2026
Die Geister, die ich riefJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 12: Die Geister, die ich rief
21 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 16
Die drei Freunde nehmen eine pflanzliche Droge über die Smoothies auf, die Adam dort hereingeschmuggelt hat. Danach werden sie gebeten, auf einen Jungen namens Josh aufzupassen. Der ist wild darauf, die unverkauften Akten der Firma zu verkaufen.
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Workaholics
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Comedy Central Germany & © Season 1-3, Season 6-7: Comedy Central