Staffel 5Folge 2vom 26.05.2026
Wrestling im GartenJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 2: Wrestling im Garten
21 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 16
Die Jungs sind mal wieder pleite und brauchen Geld für die Miete. Um Geld zu bekommen, organisieren sie ein Wrestling-Turnier. Jeder, der gewillt ist, sich mit anderen in den Ring zu wagen, ist eingeladen, sich im Turnier zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Comedy Central Germany & © Season 1-3, Season 5-7: Comedy Central