Staffel 5Folge 3vom 27.05.2026
Der Badehosen-StänderJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 3: Der Badehosen-Ständer
21 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 16
Ders' Wiedersehensfeier der Highschool-Schwimm-AG steht an. Adam und Blake überreden ihn, daran teilzunehmen. Das bedeutet, dass er sich seinen traumatischen Erinnerungen stellen muss.
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Workaholics
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Comedy Central Germany & © Season 1-3, Season 5-7: Comedy Central