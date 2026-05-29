Staffel 5Folge 5vom 29.05.2026
Die Homo-PartyJetzt kostenlos streamen
Workaholics
Folge 5: Die Homo-Party
21 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 16
Nach einer wilden Party bei den Nachbarn müssen die Jungs ihre Beziehung genauer unter die Lupe nehmen. Denn die Frage nach der Sexualität stellt sich allen dreien, nachdem sie etwas mehr Spaß miteinander hatten als erwartet.
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Workaholics
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-5: Comedy Central Germany & © Season 1-3, Season 5-7: Comedy Central