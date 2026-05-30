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Workaholics

Comedy CentralStaffel 5Folge 6vom 30.05.2026
Der Schwänz-Tag

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Workaholics

Folge 6: Der Schwänz-Tag

21 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 16

Nachdem sie sich bereit erklärt haben, ein mysteriöses Paket für Karl zu übergeben, veranstalten die Jungs einen Büroweiten Feiertag, damit sie zu Hause bleiben und den Deal abschließen können. Leider wissen nicht alle von diesem Tag.

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