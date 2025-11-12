Staffel 7Folge 6vom 12.11.2025
Workaholics
Folge 6: Das absolut ungefährliche Spiel
21 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 16
Die Jungs machen einen Ausflug zu einer abgelegenen Berghütte. Sie werden paranoid und vermuten überall Gefahren. Sei es der Berglöwe, der sich angeblich um das Haus schleicht oder ein Unwetter, die drei fürchten sich vor allem.
Workaholics
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
16
