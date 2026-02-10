WOF 2024 #13: GKA & GWA - Best Of World Cup Cape VerdeJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 13: WOF 2024 #13: GKA & GWA - Best Of World Cup Cape Verde
GKA & GWA - Best Of Weltmeisterschaft Cape Verde - Ponta Preta, Sal (CPV) - Die Kapverden sind eine wunderschöne Inselkette mit einer entspannten Atmosphäre, die vor der Küste Afrikas liegt. Der Archipel ist mit einem gemäßigten Klima, nordöstlichen Passatwinden und warmen Meereswellen gesegnet, die sich an den Riffen der Inseln brechen und sie zu einem Paradies für Kite-Surfer und Wingfoiler machen. Vor allem die Insel Sal verfügt mit Ponta Preta über einen der besten right-hand point-breaks der Welt. Aus diesem Grund kehren die GKA- und GWA-Welttouren Jahr für Jahr nach Sal zurück. Der entspannte Charme der winzigen Insel und die üppige natürliche Schönheit sind ein großer zusätzlicher Bonus für die Athleten, die aus der ganzen Welt zu diesem Fleckchen im Nordatlantik anreisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick