Staffel 1Folge 26vom 10.02.2026
WOF 2024 #26: Freestyle Pro TourJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 26: WOF 2024 #26: Freestyle Pro Tour
26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Heute besuchen wir das Windsurfer-Paradies, das jedes Jahr von der Freestyle Pro Tour für ihr größtes Event der Saison besucht wird. Dieses Jahr wird etwas ganz Besonderes passieren. Es wird das erste FPT-Event sein, bei dem alle drei Freestyle-Windsurf-Disziplinen gleichzeitig ausgetragen werden. In dieser Folge tauchen wir tief in diese drei Disziplinen ein und sehen, wie sich die Freestyle Pro Tour Saison 2024 bisher entwickelt hat. Bist du bereit, dich umhauen zu lassen?
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WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Mainstream Media