Staffel 1Folge 35vom 10.02.2026
WOF 2024 #35: Motosurf World Championship - Båstad (SWE)Jetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 35: WOF 2024 #35: Motosurf World Championship - Båstad (SWE)
25 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
Motosurf World Championship - Båstad (SWE) - Vor der atemberaubenden Kulisse der schwedischen Küste liefern sich die besten Motosurfer der Welt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und pure Leidenschaft - das sind die Zutaten für packende Rennen auf dem Wasser. Wer wird hier in Båstad den Titel holen?
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WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Fun- und Extremsport, Motorsport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Mainstream Media