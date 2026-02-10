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WORLD OF FREESPORTS 2024

World of FreesportsStaffel 1Folge 50vom 10.02.2026
WOF 2024 #50: GKA Kitesurf World Tour Brazilian Special

WOF 2024 #50: GKA Kitesurf World Tour Brazilian SpecialJetzt kostenlos streamen

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Folge 50: WOF 2024 #50: GKA Kitesurf World Tour Brazilian Special

26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

GKA Kitesurf World Tour Brasilianisches Spezial Ibiraquera, Jericoacoara, Cauipe (BRA) - Die GKA Kitesurf World Tour 2024 wird drei spektakuläre Stopps in Brasilien einlegen, um die besten Kitesurfing-Destinationen des Landes vorzustellen. Brasilien ist bekannt für seine beständigen Winde und vielfältigen Landschaften, die es zu einem Highlight im globalen Kitesurf-Kalender machen. Mit Top-Fahrern, die um die Meistertitel kämpfen, wird die Saison 2024 den Fans weltweit unvergessliche Action bieten.

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