Staffel 1Folge 50vom 10.02.2026
WOF 2024 #50: GKA Kitesurf World Tour Brazilian SpecialJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 50: WOF 2024 #50: GKA Kitesurf World Tour Brazilian Special
26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
GKA Kitesurf World Tour Brasilianisches Spezial Ibiraquera, Jericoacoara, Cauipe (BRA) - Die GKA Kitesurf World Tour 2024 wird drei spektakuläre Stopps in Brasilien einlegen, um die besten Kitesurfing-Destinationen des Landes vorzustellen. Brasilien ist bekannt für seine beständigen Winde und vielfältigen Landschaften, die es zu einem Highlight im globalen Kitesurf-Kalender machen. Mit Top-Fahrern, die um die Meistertitel kämpfen, wird die Saison 2024 den Fans weltweit unvergessliche Action bieten.
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WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1: Mainstream Media