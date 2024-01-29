WOF 2024 #29: Mystic Skate Cup 2024Jetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 29: WOF 2024 #29: Mystic Skate Cup 2024
Mystic Skate Cup 2024 Prag (CZE) Ende Juni fand der 29. legendären Mystic sk8 Cups in Prag auf der Insel Štvanice statt. In diesen beeindruckenden Aufzeichnungen kann man sehen, dass der 30. Jahrestag naht und er wird noch größer sein: in einem neuen Skatepark und mit den größten Legenden. Aber schon jetzt, gab es viel zu sehen und es war ein unglaubliches Spektakel. Und wir sind hier, um euch diesen einzigartigen Skateboarding-Wettbewerb und Festival in einem ein wenig näher zu bringen. Ich grüße alle Skateboarding-Liebhaber und ich glaube, dass wir es schaffen werden, hier für euch zu rekapitulieren, wie es letztes Wochenende auf der Insel Štvanice war.
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