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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #34: Red Bull Romaniacs 2024

World of FreesportsStaffel 1Folge 34vom 10.02.2026
WOF 2024 #34: Red Bull Romaniacs 2024

WOF 2024 #34: Red Bull Romaniacs 2024Jetzt kostenlos streamen

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Folge 34: WOF 2024 #34: Red Bull Romaniacs 2024

28 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

Bei der diesjährigen 21. Auflage des Events werden Teilnehmer aus rund 60 Nationen antreten, darunter die weltbesten Hard-Enduro-Fahrer wie Manuel Lettenbichler (GER), Graham Jarvis (UK), Wade Young (RSA), Mario Roman (ESP), Michael Walkner (AUT) und Teodor Kabakchiev (BUL). Am Dienstag, den 23. Juli, beginnen die Rennen mit den In-City Prolog-Rennen in Sibiu. Danach folgen vier abenteuerliche „Off-Road- Race Days“, die die Teilnehmer in einige der schönsten Enduro-Trails der Welt in den Wildnisgebieten und Regionen rund um Sibiu (Rumänien), den Südkarpaten, führen.

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