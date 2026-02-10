WOF 2024 #39: GKA Freestyle Kite World Cup FranceJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 39: WOF 2024 #39: GKA Freestyle Kite World Cup France
26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6
GKA Freestyle Kite World Cup Frankreich -Dunkerque (FRA) Willkommen bei World of Freesports... und Bienvenue in Frankreich. Die berühmten Strände der französischen Hafenstadt sind wieder einmal die Heimat der GKA Kitesurfer. In dieser Episode schauen wir uns an, was dort auf und neben dem Wasser passiert.
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WORLD OF FREESPORTS 2024
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Mainstream Media