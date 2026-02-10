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WORLD OF FREESPORTS 2024

WOF 2024 #39: GKA Freestyle Kite World Cup France

World of FreesportsStaffel 1Folge 39vom 10.02.2026
WOF 2024 #39: GKA Freestyle Kite World Cup France

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Folge 39: WOF 2024 #39: GKA Freestyle Kite World Cup France

26 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 6

GKA Freestyle Kite World Cup Frankreich -Dunkerque (FRA) Willkommen bei World of Freesports... und Bienvenue in Frankreich. Die berühmten Strände der französischen Hafenstadt sind wieder einmal die Heimat der GKA Kitesurfer. In dieser Episode schauen wir uns an, was dort auf und neben dem Wasser passiert.

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