WOF 2024 #47: Engadin SkimarathonJetzt kostenlos streamen
WORLD OF FREESPORTS 2024
Folge 47: WOF 2024 #47: Engadin Skimarathon
Engadin Skimarathon - St. Moritz (SUI) Der Engadin Skimarathon ist einer der größten und bekanntesten Skilanglaufveranstaltungen der Welt. Er findet jährlich im malerischen Engadin in der Schweiz statt und ist seit seiner Gründung im Jahr 1969 ein Highlight. Der Hauptlauf erstreckt sich über 42 Kilometer von Maloja nach S-chanf und zieht Tausende von Teilnehmern an, von Spitzensportlern bis zu Freizeitskifahrern. Das Rennen ist für seine atemberaubende alpine Landschaft bekannt und führt über zugefrorene Seen, offene Ebenen und anspruchsvolle Anstiege. Es ist Teil des Worldloppet-Skiverbandes und bietet kürzere Rennoptionen. Die Veranstaltung legt großen Wert auf Inklusion, Kameradschaft und ökologische Nachhaltigkeit und ist daher eine beliebte Tradition im nordischen Skisport.
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