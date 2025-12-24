Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE RAW

Bronson Reed und Austin Theory im Tag Team gegen CM Punk und Rey Mysterio

ProSieben MAXXFolge vom 24.12.2025
WWE RAW

Folge vom 24.12.2025: Bronson Reed und Austin Theory im Tag Team gegen CM Punk und Rey Mysterio

118 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 16

ProSieben MAXX holt "WWE RAW" exklusiv im Free-TV auf die Bildschirme. Die Superstars des WWE-Universums treten gegeneinander an, um WWE Universal Champion zu werden. Doch sie sind nicht die einzigen Talente, die sich bei "RAW" einen Titel umschnallen wollen. Die weiblichen WWE-Superstars wollen sich zum WWE RAW Women's Champion krönen und die Tag Teams wollen den WWE Raw Tag Team Championship-Titel erringen.

