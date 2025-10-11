Zum Inhalt springenBarrierefrei
WWE SmackDown

ProSieben MAXXFolge vom 11.10.2025
WWE SmackDown

Folge vom 11.10.2025: Ungehemmte Action im Last Man Standing Match zwischen Aleister Black und Priest

96 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 16

Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.

