WWE SmackDown

ProSieben MAXXFolge vom 27.12.2025
Folge vom 27.12.2025: Carmelo Hayes kämpft gegen Ilja Dragunov um den United States Title

96 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 16

Spektakuläre Matches und spannende Storylines: In "WWE SmackDown" treffen auf ProSieben MAXX Woche für Woche die WWE-Superstars im Ring aufeinander, um sich zum WWE World Champion zu küren.

