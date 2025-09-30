Folge vom 30.09.2025
Wylde Pak
Folge vom 30.09.2025: Traurig, Single und gestrandet / Die perfekte Geschichte
22 Min. Ab 6
Will und Min helfen Jack bei der Suche nach einer guten Geschichte. Lily verschüttet Bubbletea in Jacks Koffer und will ihre Spuren verwischen. Lily zeigt Jack, wie man einen perfekten Sommertag in Canyon Valley verbringt.
Genre:Animation, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon