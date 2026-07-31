Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 31.07.2026
Dubu / Jacks freier Tag

Dubu / Jacks freier TagJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 31.07.2026: Dubu / Jacks freier Tag

22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6

Halmoni verliebt sich in den Hund eines Kunden. Statt ihn zurückzugeben, entführt sie ihn und flieht. Jack bietet an, den Pflegesalon für einen Tag alleine zu führen, aber als eine Schlange Chaos verursacht, muss er die anderen Haustiere retten.

Alle verfügbaren Folgen