Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 03.12.2025
Nur ein kleines Rohrproblem / Camp Chuck

Nur ein kleines Rohrproblem / Camp ChuckJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 03.12.2025: Nur ein kleines Rohrproblem / Camp Chuck

22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6

Der Tierpflegesalon wird überraschend inspiziert. Das kaputte Rohr, um das sich Jack und Lily nicht gekümmert haben, könnte alles ruinieren. // Chucks neues Unterfangen: Theatercamp! Jack und Lily wittern Betrug, doch es steckt viel mehr dahinter.

Alle verfügbaren Folgen