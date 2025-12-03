Folge vom 03.12.2025
Nur ein kleines Rohrproblem / Camp ChuckJetzt kostenlos streamen
Wylde Pak
Folge vom 03.12.2025: Nur ein kleines Rohrproblem / Camp Chuck
22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Der Tierpflegesalon wird überraschend inspiziert. Das kaputte Rohr, um das sich Jack und Lily nicht gekümmert haben, könnte alles ruinieren. // Chucks neues Unterfangen: Theatercamp! Jack und Lily wittern Betrug, doch es steckt viel mehr dahinter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon