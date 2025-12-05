Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Wylde Pak

NickelodeonFolge vom 05.12.2025
Dubu / Jacks freier Tag

Dubu / Jacks freier TagJetzt kostenlos streamen

Wylde Pak

Folge vom 05.12.2025: Dubu / Jacks freier Tag

22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 6

Halmoni verliebt sich in den Hund eines Kunden. Statt ihn zurückzugeben, entführt sie ihn und flieht! // Jack bietet an, den Pflegesalon für einen Tag alleine zu führen, aber als eine Schlange Chaos verursacht, muss er die anderen Haustiere retten!

Alle verfügbaren Folgen