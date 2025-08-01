Young Rock
Folge 1: Thomas vs. Dwayne
24 Min.Ab 12
Im Jahr 2032 kandidiert Dwayne Johnson für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. In einem Interview mit Randall Park blickt er auf sein Leben zurück und denkt über die Ereignisse nach, die ihn zu dem Mann gemacht haben, der er nun ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Young Rock
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH