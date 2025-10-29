Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Rock

Es liegt dir im Blut

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 3vom 29.10.2025
Es liegt dir im Blut

Es liegt dir im BlutJetzt kostenlos streamen

Young Rock

Folge 3: Es liegt dir im Blut

21 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Die biographische Comedy-Serie zeigt, wie Familie, harte Arbeit und Rückschläge den jungen Dwayne Johnson in "The Rock" verwandeln. Dwayne wächst in ärmlichen Verhältnissen in Hawaii auf, mit einem Vater, der sich als Wrestler gerne mit Statussymbolen umgibt. Nach einer wilden Jugend kommt der Erfolg im Sport und im Wrestling und schließlich der Aufstieg in Hollywood.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Young Rock
ProSieben MAXX
Young Rock

Young Rock

Alle 3 Staffeln und Folgen