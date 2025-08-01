Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Young Rock

Sei du selbst!

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 2
Sei du selbst!

Sei du selbst!Jetzt kostenlos streamen

Young Rock

Folge 2: Sei du selbst!

21 Min.Ab 12

Die biographische Comedy-Serie zeigt, wie Familie, harte Arbeit und Rückschläge den jungen Dwayne Johnson in "The Rock" verwandeln. Dwayne wächst in ärmlichen Verhältnissen in Hawaii auf, mit einem Vater, der sich als Wrestler gerne mit Statussymbolen umgibt. Nach einer wilden Jugend kommt der Erfolg im Sport und im Wrestling und schließlich der Aufstieg in Hollywood.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Young Rock
ProSieben MAXX
Young Rock

Young Rock

Alle 3 Staffeln und Folgen